Зеленський представив своїх кандидатів у депутати в чернігівських округах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Партія "Слуга народу" представила кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах Чернігівської області, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби партії.
Так, по 205 округу у Верховну Раду буде балотуватися Олег Семінський, по 206 — Антон Поляков, по 207 — Максим Зуєв, по 208 — Антон Панченко, по 209 — Валерій Зуб, по 210 — Дмитро Пахомов.
Сьогодні Семінський обіймає посаду директора будівельного підприємства.
Поляков є головою ГО “Український центр протидії злочинності та корупції”, Зуєв — підприємцем у сфері рекламно-інформаційних послуг, Панченко — приватним підприємцем-аграрієм, Пахомов — приватним підприємцем, Зуб — генеральним директором КНП “Чернігівський медичний центр сучасної онкології”. Член правління асоціації онкологів України.