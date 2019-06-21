Зеленский представил своих кандидатов в депутаты в черниговских округах

Так, по 205 округу в Верховную Раду будет баллотироваться Олег Семинский, по 206 — Антон Поляков, по 207 — Максим Зуев, по 208 — Антон Панченко, по 209 — Валерий Зуб, по 210 — Дмитрий Пахомов.

Сегодня Семинский занимает должность директора строительного предприятия.

Поляков является председателем ОО “Украинский центр противодействия преступности и коррупции”, Зуев — предпринимателем в сфере рекламно-информационных услуг, Панченко — частным предпринимателем-аграрием, Пахомов — частным предпринимателем, Зуб — генеральным директором КНП “Черниговский медицинский центр современной онкологии”. Член правления ассоциации онкологов Украины.