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Зеленський позитивно оцінює можливість надання Україні Patriot

Зеленський позитивно оцінює можливість надання Україні Patriot

Київ • УНН

 • 533098 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський позитивно дивиться на можливість надання Україні систем Patriot і особисто займається цим питанням. Про це він заявив в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи впевнений він, що Україні передадуть багато систем Patriot, Зеленський посміхаючись відповів:

"Процес іде. Я цим особисто займаюсь. Це дуже нам потрібно. Все, чим ми особисто в Україні займаємося – це наближаємо до результату. Для мене це важливо, це мої стосунки з Байденом".

Президент зазначив, що постійно розмовляє про Patriot із президентом США Джо Байденом.

"Я із позитивом дивлюся на це питання. З великим позитивом", – додав Зеленський.

Окрім того, він розповів, яка зброя зможе протидіяти іранським дронам.

"ППО, протиракетна оборона. Наприклад, зараз з Французькою Республікою, моїм колегою Макроном ми домовлялися про системи Crotale, я дуже дякую. Я не знаю як вони працюють. Вони ще не почали працювати. Ми боремося за системи, які залежать від рішення Італії та Франції – це SAMP-T. Й інші зенітні установки, все це допоможе", – сказав Зеленський.

За його словами, є держави, які можуть допомогти вже сьогодні. Вони мають на своєму озброєнні сучасні системи ППО і ПРО.

"І Patriot, які важливі для нас, це інша дистанція, радіус відбиття, тому це дуже важливо", – зазначив Зеленський.

Доповнення

CNN повідомляв із посиланням на двох офіційних осіб США та високопоставленого представника адміністрації Байдена, що США завершує підготовку планів щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України.

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