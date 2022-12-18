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Зеленский положительно оценивает возможность передачи Украине Patriot

Зеленский положительно оценивает возможность передачи Украине Patriot

Киев • УНН

 • 533097 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский положительно смотрит на возможность предоставления Украине систем Patriot и лично занимается этим вопросом. Об этом он заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, уверен ли он, что Украине передадут много систем Patriot, Зеленский улыбаясь ответил:

"Процесс идет. Я этим лично занимаюсь. Это очень нам нужно. Все, чем мы лично в Украине занимаемся – это приближаем к результату. Для меня это важно, это мои отношения с Байденом".

Президент отметил, что постоянно разговаривает о Patriot с президентом США Джо Байденом.

"Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", – добавил Зеленский.

Кроме того, он рассказал, какое оружие сможет противодействовать иранским дронам.

"ПВО, противоракетная оборона. Например, сейчас с Французской Республикой, моим коллегой Макроном мы договаривались о системах Crotale, я очень благодарен. Я не знаю как они работают. Они еще не начали работать. Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции – это SAMP-T. И другие зенитные установки, все это поможет", – сказал Зеленский.

По его словам, есть государства, которые могут помочь уже сегодня. Они имеют на своем вооружении современные системы ПВО и ПРО.

"И Patriot, которые важны для нас, это другая дистанция, радиус отражения, поэтому это очень важно", – отметил Зеленский.

Дополнение

CNN сообщал со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена, что США завершает подготовку планов по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

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