Зеленський поспівчував президенту Ізраїлю у зв'язку зі смертю його дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття ізраїльскому колезі Реувену Рівліну у зв'язку зі смертю його дружини Нехами. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, дружина десятого президента Ізраїлю Реувена Рівліна Нехама Рівлін померла у віці 73 років після операції.