Зеленський попередив про дуже гучну історію навколо партії Медведчука, яка "погано закінчиться"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський знає, звідки партія Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" отримує гроші і попередив про "дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться". Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу "1+1, повідомляє УНН.
"Хто користується термінологією, щоб підвищити собі бали. Партія пана Медведчука, там є ще великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об’єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша, звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться, - повідомив Президент.
Нагадаємо, Медведчук може загрожувати нацбезпеці України, заявив Данилюк.