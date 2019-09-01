Зеленский предупредил об очень громкой истории вокруг партии Медведчука, которая "плохо закончится"

"Кто пользуется терминологией, чтобы повысить себе баллы. Партия господина Медведчука, там есть еще большой вопрос, это его партия, или там это временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится, - сообщил Президент.

Напомним, Медведчук может угрожать нацбезопасности Украины, заявил Данилюк.