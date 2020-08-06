Зеленський пообіцяв за три роки модернізувати водопостачання на Донбасі

"По модернізації "Води Донбасу" проекти, як сказав Президент, розробляються. Проекти по північній частині області вже розроблені, питання залучення і донорських коштів", - сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, біля міста Торецьк, завдяки "режиму тиші", також вдалося ліквідувати пориви і забезпечити підвіз питної води у повному обсязі.

"Модернізація всієї системи "Вода Донбасу" розрахована, щонайменше, на три роки з вартістю більше 5 млрд грн по всім проектам. Поступово воно виконується", - додав Кириленко.

У свою чергу Президент Зеленський запевнив, що за цей час буде все виконано.

"Упродовж трьох років, я впевнений, що під головуванням голови ОДА, з нашими партнерами і швейцарськими компаніями - ми все це зробимо, це точно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.