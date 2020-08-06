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Зеленський пообіцяв за три роки модернізувати водопостачання на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. На модернізацію компанії "Вода Донбасу" спільно з партнерами та швейцарськими компаніями вистачить три роки. Про це заявив на брифінгу під час поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"По модернізації "Води Донбасу" проекти, як сказав Президент, розробляються. Проекти по північній частині області вже розроблені, питання залучення і донорських коштів", - сказав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, біля міста Торецьк, завдяки "режиму тиші", також вдалося ліквідувати пориви і забезпечити підвіз питної води у повному обсязі.

"Модернізація всієї системи "Вода Донбасу" розрахована, щонайменше, на три роки з вартістю більше 5 млрд грн по всім проектам. Поступово воно виконується", - додав Кириленко.

У свою чергу Президент Зеленський запевнив, що за цей час буде все виконано.

"Упродовж трьох років, я впевнений, що під головуванням голови ОДА, з нашими партнерами і швейцарськими компаніями - ми все це зробимо, це точно", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас, де вручив державні нагороди українським захисникам, які несуть службу у зоні проведення ООС.

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