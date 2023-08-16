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Зеленський показав фото нагородження бійців штурмових бригад та батальйонів на фронті

Київ • УНН

 • 971018 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в Telegram опублікував фото нагородження українських оборонців, що воюють на різних напрямках Донеччини, командні пункти яких він відвідав під час робочої поїздки, передає УНН

Деталі

"Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах!", - написав Зеленський.

5-та окрема штурмова бригада захищає Україну надзвичайно відважно, зазначив президент і особливо відзначив, зокрема, оборонні бої, які не дали окупантам оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку.

"Один із прикладів звитяги 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар»: відкинули ворога на 6 кілометрів, і під час бою воїни батальйону знищили до двох рот противника", - написав Зеленський.

За словами президента, підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади міцно бʼються та, зокрема, цими днями не дали ворогу вийти в напрямку Костянтинівки й відкинули окупантів до 8 кілометрів у глибину їхніх позицій.

Воїни взводу «Десептикони» взяли в боях важливі об’єкти та панівні висоти, що дало змогу успішно продовжувати наші активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

92-га окрема штурмова бригада успішно веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони противника, і створює умови для успішного просування наших військ та звільнення української землі.

"Мав честь відвідати напередодні ці наші бригади, особисто подякувати воїнам за хоробрість і справжню українську силу. Битися заради України та здобувати результат – найвища честь!", - підсумував Зеленський.

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