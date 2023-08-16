Зеленський показав фото нагородження бійців штурмових бригад та батальйонів на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в Telegram опублікував фото нагородження українських оборонців, що воюють на різних напрямках Донеччини, командні пункти яких він відвідав під час робочої поїздки, передає УНН.
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"Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах!", - написав Зеленський.
5-та окрема штурмова бригада захищає Україну надзвичайно відважно, зазначив президент і особливо відзначив, зокрема, оборонні бої, які не дали окупантам оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку.
"Один із прикладів звитяги 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар»: відкинули ворога на 6 кілометрів, і під час бою воїни батальйону знищили до двох рот противника", - написав Зеленський.
За словами президента, підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади міцно бʼються та, зокрема, цими днями не дали ворогу вийти в напрямку Костянтинівки й відкинули окупантів до 8 кілометрів у глибину їхніх позицій.
Воїни взводу «Десептикони» взяли в боях важливі об’єкти та панівні висоти, що дало змогу успішно продовжувати наші активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.
92-га окрема штурмова бригада успішно веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони противника, і створює умови для успішного просування наших військ та звільнення української землі.
"Мав честь відвідати напередодні ці наші бригади, особисто подякувати воїнам за хоробрість і справжню українську силу. Битися заради України та здобувати результат – найвища честь!", - підсумував Зеленський.
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