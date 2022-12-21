Зеленський подарував Байдену військову медаль українського солдата
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Відкрита частина зустрічі двох президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена почалася у Білому домі в США. Президент України зробив американському колезі символічний подарунок, передає УНН.
Володимир Зеленський вручив Джо Байдену медаль українського військового, який командує батареєю HIMARS.
"Вчора я був у Донбасі, на фронті в Бахмуті", - сказав Володимир Зеленський Джо Байдену. За його словами, він зустрів українського солдата, який хотів запропонувати свою бойову медаль американському президентові.
"Він сказав, що завдяки вашій підтримці врятовано багато наших братів", - пояснив Володимир Зеленський, вручаючи медаль, а також лист цього солдата Джо Байдену.
«Це незаслужено, але я ціную», - сказав Байден у відповідь.
О 23.30 за Києвом очікується спільна пресконференція за підсумками перемовин. Після цього Зеленський має виступити із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США.