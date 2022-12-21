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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24047 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зеленський подарував Байдену військову медаль українського солдата

Зеленський подарував Байдену військову медаль українського солдата

Київ • УНН

 • 528075 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Відкрита частина зустрічі двох президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена почалася у Білому домі в США. Президент України зробив американському колезі символічний подарунок, передає УНН.

Володимир Зеленський вручив Джо Байдену медаль українського військового, який командує батареєю HIMARS.

"Вчора я був у Донбасі, на фронті в Бахмуті", - сказав Володимир Зеленський Джо Байдену. За його словами, він зустрів українського солдата, який хотів запропонувати свою бойову медаль американському президентові.

"Він сказав, що завдяки вашій підтримці врятовано багато наших братів", - пояснив Володимир Зеленський, вручаючи медаль, а також лист цього солдата Джо Байдену.

«Це незаслужено, але я ціную», - сказав Байден у відповідь.

О 23.30 за Києвом очікується спільна пресконференція за підсумками перемовин. Після цього Зеленський має виступити із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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