Зеленский подарил Байдену военную медаль украинского солдата
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Открытая часть встречи двух президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в Белом доме в США. Президент Украины сделал американскому коллеге символический подарок, передает УНН.
Владимир Зеленский вручил Джо Байдену медаль украинского военного, командующего батареей HIMARS.
"Вчера я был в Донбассе, на фронте в Бахмуте", – сказал Владимир Зеленский Джо Байдену. По его словам, он встретил украинского солдата, желавшего предложить свою боевую медаль американскому президенту.
"Он сказал, что благодаря вашей поддержке спасены многие наши братья", - объяснил Владимир Зеленский, вручая медаль, а также письмо этого солдата Джо Байдену.
«Это незаслуженно, но я ценю», - сказал Байден в ответ.
В 23.30 по Киеву ожидается совместная пресс-конференция по итогам переговоров. После этого Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США.