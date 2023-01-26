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Зеленський: після повномасштабного вторгнення в Україну путін для мене - ніхто

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив Sky News, що "не зацікавлений" у зустрічі з російським президентом володимиром путіним для мирних переговорів, вказавши, що після повномасштабного вторгнення в Україну він для Зеленського - ніхто, і що "не розуміє, хто ухвалює рішення в росії", пише УНН.

Зеленський: після повномасштабного вторгнення в Україну путін для мене - ніхто

Цитата

"Вони не хочуть жодних переговорів і так було до вторгнення. Так вирішив президент путін", - сказав Зеленський.

"Він не хоче переговорів, бо не хоче миру", - додав Президент.

На запитання, чи допоможе зустріч з путіним віч-на-віч врегулювати конфлікт, що продовжується, Зеленський сказав: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити. Чому? Тому що ми зустрічалися з ним в "нормандському форматі", це було до повномасштабного вторгнення. Я бачив людину, яка говорила одне, а потім робила інше".

"Не можу зрозуміти - це його рішення чи когось іншого? Тож зустрітися для чого, потиснути руку? Не цікаво. Говорити? Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в росії", - зазначив Президент.

"Хто він зараз? Після повномасштабного вторгнення для мене він ніхто, ніхто", - додав він.

Доповнення

Для перемоги у війні з росією Україні необхідні сучасна зброя, зокрема танки та артилерія, посилення санкційного тиску на москву та створення міжнародного трибуналу щодо російських воєнних злочинів, заявив Президент Володимир Зеленський.

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