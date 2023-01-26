Зеленский: после полномасштабного вторжения в Украину путин для меня - никто

Цитата

"Они не хотят никаких переговоров и так было до вторжения. Так решил президент путин", - сказал Зеленский.

"Он не хочет переговоров, потому что не хочет мира", - добавил Президент.

На вопрос, поможет ли встреча с путиным с глазу на глаз урегулировать продолжающийся конфликт, Зеленский сказал: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить. Почему? Потому что мы встречались с ним в "нормандском формате", это было до полномасштабного вторжения. Я видел человека, который говорил одно, а потом делал другое".

"Не могу понять - это его решение или кого-то другого? Так встретиться для чего, пожать руку? Не интересно. Говорить? Я действительно не понимаю, кто принимает решения в россии", - отметил Президент.

"Кто он сейчас? После полномасштабного вторжения для меня он никто, никто", - добавил он.

Дополнение

Для победы в войне с россией Украине необходимы современное оружие, в частности танки и артиллерия, усиление санкционного давления на москву и создание международного трибунала по российским военным преступлениям, заявил Президент Владимир Зеленский.