Зеленський підписав закон, яким ратифікується поправка до Статуту ОЧЕС: що зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про ратифікацію Поправки до статті 24 Статуту Організації Чорноморського Економічного Співробітництва”. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Деталі
Так, закон ратифікує Поправку до статті 24 Статуту ОЧЕС, ухваленої Радою міністрів закордонних справ держав – членів ОЧЕС 25 червня 2004 року у Стамбулі.
Таким чином буде забезпечено виконання Україною зобов’язань у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.
Вказаною поправкою до Статуту ОЧЕС включається нова стаття 24, згідно з якою Міжнародний центр чорноморських досліджень (МЦЧД) є міжнародною організацією, що виступає як аналітичний центр Організації ЧЕС. Керівництво МЦЧД здійснює Рада директорів, членами якої є громадяни держав – членів ОЧЕС.
Основними цілями МЦЧД є вивчення практичних шляхів розширення та поглиблення регіональної співпраці між державами – членами ОЧЕС, відносин між ОЧЕС та ЄС, а також застосування досягнень науки і техніки у конкретних галузях співробітництва.
Ратифікація цієї поправки сприятиме активізації участі України у науково-технічному співробітництві в межах ОЧЕС, розширенню участі представників України у наукових дослідженнях з актуальних питань розвитку економіки, промисловості та технологій у Чорноморському регіоні, що реалізуються дослідницькими центрами держав Чорноморського регіону безпосередньо та у взаємодії з ЄС.
Довідково
Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону про ратифікацію Поправки до статті 24 Статуту Організації Чорноморського Економічного Співробітництва 2 березня.
Варто зауважити, що Україна минулоріч вперше в історії ОЧЕС запропонувала свого кандидата на посаду Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату Організації.