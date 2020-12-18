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Зеленський підписав закон щодо допомоги з безробіття на карантині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соціального захисту деяких категорій населення на період дії карантину, яким врегульовуються питання, пов’язані зокрема з одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину. Про це УНН повідомили у пресслужбі Президента.

Зеленський підписав закон щодо допомоги з безробіття на карантині

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 1030-ІХ, ухвалений парламентом 2 грудня 2020 року.

Закон спрямовано на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

Згідно з документом, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Законом урегульовано окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину.

Для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

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