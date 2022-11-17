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Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій росії та білорусі

Зеленський підписав закон про захист фінансової системи від дій росії та білорусі

Київ • УНН

 • 415156 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон №2736 щодо захисту фінансової системи України від дій росії та білорусі. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів, передає УНН.

Цитата

"Президент України 16 листопада підписав закон України "Про внесення змін до закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог директиви ЄС 2018/843", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Закон встановлює:

• недопущення громадян росії та білорусі до управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

• розширення переліку високоризикових клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу резидентами росії та білорусії (крім росіян і білорусів, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);

• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч гривень і більше) із суб’єктами, пов’язаними з росією та білоруссю.

Водночас норми закону реалізують рекомендації, які є у висновку Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF).

Зокрема, передбачено:

• удосконалення регулювання і нагляду за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу (усувається обмеження щодо застосування фінсанкцій до СПФМ);

• віднесення до суб’єктів первинного фінансового моніторингу торгівців творами мистецтва і посередників в такій торгівлі, а також суб’єктів господарювання, які надають посередницькі чи консультаційні послуги щодо оренди нерухомого майна, але якщо щомісячна сума орендної плати становить 400 тисяч гривень і більше. 

"Реалізація норм закону №2736 сприятиме виявленню та зупиненню фінансових операцій пов’язаних з державами, які здійснюють збройну агресію проти України, а також покращить відповідність національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Прийняття закону було частиною домашнього завдання для України як кандидата у члени ЄС", – зазначили в Мінфіні.

Крім того, норми закону:

• звільняють від відповідальності за невиконання деяких обов'язків тих суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які перебувають на території бойових дій, тимчасово окупованих територій України, та не мають можливості виконувати обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

• скорочують строк статусу ПЕП (політично значущі особи – Politically Exposed Persons) з довічного до трьох років після залишення посади.

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