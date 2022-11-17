Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий россии и беларуси

Цитата

"Президент Украины 16 ноября подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" по поводу защиты финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям директивы ЕС 2018/843", – говорится в сообщении.

Детали

Закон устанавливает:

• недопущение граждан россии и беларуси к управлению субъектами первичного финансового мониторинга;

• расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга резидентами россии и беларуси (кроме россиян и белорусов, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014);

• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с россией и беларусью.

В то же время нормы закона реализуют рекомендации, которые есть в заключении Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС, о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, предусмотрено:

• усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение по применению финсанкций к СПФМ);

• отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, а также субъектов хозяйствования, которые предоставляют посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и более.

"Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций связанных с государствами, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Принятие закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС", – отметили в Минфине.

Кроме того, нормы закона:

• освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины, и не имеют возможности выполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;

• сокращают срок статуса ПЭП (политически значимые лица – Politically Exposed Persons) с пожизненного до трех лет после оставления должности.

Напомним

Верховная Рада прекратила действие соглашения между Украиной и беларусью об избежании двойного налогообложения.