ВР расторгла соглашение с беларусью о двойном налогообложении

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"Верховная Рада Украины прекратила действие соглашения между правительством Украины и правительством республики беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, отмена действия этого соглашения ускорит сворачивание экономических и финансовых связей с беларусью, которая помогает россии в войне против Украины, а именно:

• бюджет беларуси не будет получать дополнительное финансирование благодаря льготным условиям налогообложения для резидентов в Украине. Теперь ко всем доходам резидентов беларуси, полученным из источников в Украине, будут применять общую налогооблагаемую ставку в размере 15% вместо льготной ставки 10% на проценты;

• украинский бюджет не будет терять деньги от начисления налога, который платят в беларуси резиденты Украины;

• Украина больше не выполняет взятые на себя обязательства по обмену информацией с беларусью относительно налоговых вопросов.

Напомним

В июле Украина расторгла соглашение с беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.