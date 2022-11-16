ВР розірвала угоду з білоруссю про подвійне оподаткування

Цитата

"Верховна Рада України припинила дію угоди між урядом України і урядом республіки білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, скасування чинності цієї угоди прискорить згортання економічних і фінансових зв’язків з білоруссю, яка допомагає росії у війні проти України, а саме:

• бюджет білорусі не отримуватиме додаткового фінансування завдяки пільгових умов оподаткування для резидентів в Україні. Тепер до всіх доходів резидентів білорусі, отриманих із джерел в Україні, застосовуватимуть загальну оподатковувану ставку у розмірі 15% замість пільгової ставки 10% на відсотки;

• український бюджет не втрачатиме гроші від нарахування податку, який сплачують в білорусі резиденти України;

• Україна більше не виконує взяті на себе зобов’язання щодо обміну інформацією з білоруссю з податкових питань.

Нагадаємо

У липні Україна розірвала угоду з білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами