ВР розірвала угоду з білоруссю про подвійне оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада припинила дію угоди між Україною та білоруссю про уникнення подвійного оподаткування. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Міністерства фінансів України.
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"Верховна Рада України припинила дію угоди між урядом України і урядом республіки білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, скасування чинності цієї угоди прискорить згортання економічних і фінансових зв’язків з білоруссю, яка допомагає росії у війні проти України, а саме:
• бюджет білорусі не отримуватиме додаткового фінансування завдяки пільгових умов оподаткування для резидентів в Україні. Тепер до всіх доходів резидентів білорусі, отриманих із джерел в Україні, застосовуватимуть загальну оподатковувану ставку у розмірі 15% замість пільгової ставки 10% на відсотки;
• український бюджет не втрачатиме гроші від нарахування податку, який сплачують в білорусі резиденти України;
• Україна більше не виконує взяті на себе зобов’язання щодо обміну інформацією з білоруссю з податкових питань.
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