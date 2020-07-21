Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фінансування заходів з подолання наслідків повені в західних областях України. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
“Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ № 746-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року”, — повідомили у Президента.
Зазначається, що закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, який сформовано у Державному бюджеті України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру й не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.
Документ урегульовує питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені в західних областях України, а також заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, Верховна Рада 3 липня ухвалила за основу та в цілому законопроект № 3776 про внесення змін до закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо ліквідації наслідків повені.