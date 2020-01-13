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Зеленський підписав закон про вдосконалення вищої освіти

Зеленський підписав закон про вдосконалення вищої освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо вдосконалення вищої освіти № 392-ІХ, який був ухвалений у Раді 18 грудня 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти“ № 392-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 18 грудня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

Законопроект має на меті врегулювання процедури ліцензування освітньої діяльності, вступу на навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм.

“Документ урегульовує питання, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, форм здобуття освіти, вимог до керівників закладів вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо”, — йдеться у повідомленні.

Також закон створює умови для зміцнення європейських засад функціонування системи вищої освіти, що сприятиме її зближенню із системами інших країн Болонського процесу, а також збільшенню прозорості, доброчесності, автономії, відповідальності головних учасників освітнього процесу за результат.

“Передбачено також створення передумов для більш рівного доступу до освіти та якісного вимірювання результатів навчання завдяки розширенню сфери використання зовнішнього незалежного оцінювання”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України роз’яснили суть законопроекту щодо змін у сфері вищої освіти.

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