Зеленський підписав Закон про оборонні закупівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про оборонні закупівлі", який визначає порядок здійснення державного та демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 808-ІХ "Про оборонні закупівлі", який Верховна Рада ухвалила 17 липня 2020 року", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.
Законом також визначається порядок здійснення державного та демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.
Метою закону є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки й оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів. Документ спрямований на створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного та прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.
Крім того, закон передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Додамо, що у картці законопроекту, прийнятого ВР 17 липня, на сайті Верховної Ради у графі "Дати та стан проходження" вказано, що закон був направлений на підпис Президенту ще 28 липня.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2398-д (альтернативний до №2398) про оборонні закупівлі. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України.