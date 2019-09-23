Зеленський підписав закон про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про імпічмент. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані на сайті парламенту.
"23 вересня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент).
Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект № 1012 ”Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)”.
Метою і завданнями законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням Главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України.