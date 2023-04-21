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Зеленський підписав закон про деколонізацію та дерусифікацію топонімії

Київ • УНН

 • 1399823 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію та дерусифікацію топонімії. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Деталі

Законопроектом №7253 забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території державиокупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.

Нагадаємо

У березні Верховна Рада підтримала законопроект №7253 щодо деколонізації та дерусифікації топоніміки, на тлі війни рф проти України.

Українські Національні Новини

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