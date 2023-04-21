Зеленский подписал закон о деколонизации и дерусификации топонимии

Детали

Законопроектом №7253 запрещается присваивать географическим объектам названия, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или временно находившихся на территории государства-оккупанта и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

Напомним

В марте Верховная Рада поддержала законопроект №7253 по деколонизации и дерусификации топонимики, на фоне войны рф против Украины.