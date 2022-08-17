Зеленський підписав укази про нагородження наших захисників

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"Підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 230 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 43 – посмертно. Також державними нагородами відзначені 24 співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Усі наші воїни – наша армія, наша розвідка, прикордонники, Нацгвардія, СБУ й всі, хто залучений до захисту нашої держави й людей, робить усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі", - наголосив він.

Нагадаємо

Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників. 189 воїнів відзначені державними нагородами. 158 – військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 – посмертно. 26 прикордонників, з них двоє – посмертно. Три поліцейських, з них двоє – посмертно. Два працівники Державної митної служби, з них один – посмертно.