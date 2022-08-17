Зеленский подписал указы о награждении наших защитников

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"Подписал новые указы о награждении наших воинов. 230 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 43 – посмертно. Также государственными наградами отмечены 24 сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Все наши воины – наша армия , наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, делает все возможное, чтобы бить российских террористов и выталкивать их с украинской земли", - подчеркнул он.

Напомним

Зеленский подписал указ о награждении наших защитников. 189 воинов отмечены государственными наградами. 158–военнослужащие Нацгвардии, из них 21– посмертно. 26 пограничников, из них двое – посмертно. Три полицейских, из них двое – посмертно. Два работника Государственной таможенной службы, из них один – посмертно.