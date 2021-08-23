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17 березня, 18:58 • 151486 перегляди

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17 березня, 09:17 • 187579 перегляди

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Зеленський підписав указ про блокування російських веб-ресурсів і ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про блокування доступу до веб-ресурсів "Ростелекому", "Бізнес Ньюс медіа" (засновник "Ведомостей"), російських газет "Московский комсомолец", "Версія", "ТРК-3" та інших. Відповідний указ №379 від 21 серпня розміщено на сайті Президента, інформує УНН.

Деталі

Загалом в указі Зеленського 12 російських юридичних осіб, більшість з них - ЗМІ. Зокрема, санкції застосовано і до російського "Фонду вивчення історичної перспективи" ("Фонд изучения исторической перспективы").

Доступ до цих ресурсів, а також до їх субдоменів блокується.

Окрім того, санкції застосовуються і до "глави ДНР" Дениса Пушиліна й щодо блокування інтернет-провайдерами доступу до веб-ресурсів, у тому числі до їх субдоменів: "gt-news.info", "gorlovka-news.su".

До деяких санкцій вказано термін застосування - три роки.

Додамо

Днями Зеленський увів в дію останні санкції РНБО проти низки осіб, зокрема нардепа Деркача.

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