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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Зеленский подписал указ о блокировании российских веб-ресурсов и СМИ

Зеленский подписал указ о блокировании российских веб-ресурсов и СМИ

Киев  •  УНН

 • 27533 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировании доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", "Бизнес Ньюс медиа" (учредитель "Ведомостей"), российских газет "Московский комсомолец", "Версия" , "ТРК-3" и других. Соответствующий указ №379 от 21 августа размещен на сайте Президента, передает УНН.

Детали

Всего в указе Зеленского 12 российских юридических лиц, большинство из них - СМИ. В частности, санкции применены и к российскому "Фонду изучения исторической перспективы".

Доступ к этим ресурсам, а также к их субдоменам блокируется.

Кроме того, санкции применяются и в отношении "главы ДНР" Дениса Пушилина и по блокировке интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам: "gt-news.info", "gorlovka-news.su".

К некоторым санкциям указан срок применения - три года.

Добавим

На днях Зеленский ввел в действие последние санкции СНБО против ряда лиц, в частности нардепа Деркача.

Украинские Национальные Новости

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