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Зеленський підписав раніше ветований ним закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

Зеленський підписав раніше ветований ним закон про єдиний рахунок для сплати податків і зборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав раніше ветований законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" №1049. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Офісу Президента.

Так, ухвалені зміни забезпечують створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків. Відповідно до підписаного закону, такий рахунок буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Таким чином, закон допоможе спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань. Крім того, ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

Повідомляється, що Закон був підтриманий парламентом з урахуванням пропозицій Президента України. Зокрема, було скасовано норму щодо встановлення фіксованої торговельної націнки на тютюнові вироби, чим обмежувалися права суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами.

Нагадаємо, 4 жовтня законодавці ухвалили в цілому законопроекти 1049 і 1051 щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Потім Президент України Володимир Зеленський ветував ухвалений раніше Верховною Радою закон про впровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (законопроект № 1049).

Пізніше Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" № 1049 з пропозиціями Президента України.

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