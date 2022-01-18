Зеленський під час консультацій обговорить з Дудою безпеку в Україні та загрози з боку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою будуть обговорювати загрозу українській безпеці з боку РФ. Про це йдеться на офіційному сайті Президента Польщі, передає УНН.
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«Наприкінці тижня – у четвер та п'ятницю – у Віслі пройдуть консультації між президентами Польщі Анджеєм Дудою та України Володимиром Зеленським. Предметом консультацій буде ситуація з безпекою в нашому регіоні, що широко розуміється, і загрози, що походять від Росії», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Сольох напередодні повідомив, що наступного тижня відбудуться численні консультації щодо ситуації в Україні, зокрема, питання агресивної політики РФ обговорять президенти Польщі Анджей Дуда і України Володимир Зеленський.
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