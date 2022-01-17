Голова Бюро нацбезпеки Польщі анонсував зустріч Дуди з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Сольох повідомив, що наступного тижня відбудуться численні консультації щодо ситуації в Україні, зокрема, питання агресивної політики РФ обговорять президенти Польщі Анджей Дуда і України Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв’ю “Польському радіо”, пише УНН.
Цитата:
“За словами голови Бюро національної безпеки Павела Сольоха, попереду тиждень, протягом якого також відбудуться численні консультації щодо ситуації в Україні, переважно всередині союзників. Президент Анджей Дуда зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським”, - інформують журналісти.
Деталі
Сольох також заявив, що переговори з Росією не принесли жодних рішень щодо безпеки України.
Він зазначив, що росіяни не відмовилися від своїх вимог, а американці запевнили, що питання не вирішено.
«Можна сказати, що ситуація в глухому куті», – сказав голова БНБ.
Водночас міністр наголосив, що з огляду на наполегливість Заходу росіяни можуть вирішити провести наступ. На його думку, це може статися найближчими днями.
Додамо
Остання зустріч президентів України Володимира Зеленського і Польщі Анджея Дуди відбулась 20 грудня минулого року у Гуті. Також на зустрічі був присутній глава Литовської Республіки Гітанас Науседа.
Доповнення
Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.