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Зеленський переконаний, що генпрокурор має бути інший - радник

Зеленський переконаний, що генпрокурор має бути інший - радник

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Щодо генерального прокурора, то була більш ніж чітка позиція Володимира Зеленського, - генпрокурор має бути інший. Про це сказав радник новообраного Президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“Щодо генерального прокурора, то була більш ніж чітка позиція Зеленського: генпрокурор має бути інший. Якщо говорити про Юрія Луценка, то генеральний прокурор повинен бути, як мінімум, з юридичною освітою... Ніщо на цю позицію Зеленського не може вплинути, єдине — це небажання парламенту відправляти чинного генерального прокурора у відставку, як цього потребує законодавство, аби призначити нового”, — сказав Разумков.

Він також додав, що кандидатуру нового генерального прокурора “буде подавати саме Володимир Олександрович”.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Юрій Луценко — людина минулого, і він точно має бути звільненим з посади генпрокурора.

Як повідомляв УНН, у Зеленського розповіли, хто може зайняти місце Луценка.

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