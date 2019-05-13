Зеленський переконаний, що генпрокурор має бути інший - радник

КИЇВ. 13 травня. УНН. Щодо генерального прокурора, то була більш ніж чітка позиція Володимира Зеленського, - генпрокурор має бути інший. Про це сказав радник новообраного Президента Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.