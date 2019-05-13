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Зеленский убежден, что генпрокурор должен быть другой - советник

Зеленский убежден, что генпрокурор должен быть другой - советник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В отношении генерального прокурора, то была более чем четкая позиция Владимира Зеленского, - генпрокурор должен быть другой. Об этом сказал советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Относительно генерального прокурора, то была более чем четкая позиция Зеленского: генпрокурор должен быть другой. Если говорить о Юрие Луценко, то генеральный прокурор должен быть, как минимум, с юридическим образованием ... Ничто на эту позицию Зеленского не может повлиять, единственное - это нежелание парламента отправлять действующего генерального прокурора в отставку, как того требует законодательство, чтобы назначить нового", - сказал Разумков.

Вын также добавил, что кандидатуру нового генерального прокурора "будет подавать именно Владимир Александрович".

Напомним, Владимир Зеленский считает, что Юрий Луценко - человек прошлого, и он точно должен быть освобожден от должности генпрокурора.

Как сообщал УНН, в Зеленского рассказали, кто может занять место Луценко.

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