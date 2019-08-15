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Зеленський особисто просив створити у Раді комітет молоді та спорту — Разумков

Зеленський особисто просив створити у Раді комітет молоді та спорту — Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Щодо створення у Верховній Раді IX скликання окремого комітету у справах молоді та спорту просив особисто Президент України Володимир Зеленський. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков під час брифінгу після засідання групи, передає кореспондент УНН.

"Ми почули пропозиції, які лунали від суспільства. Ми почули пропозиції, які лунали від представників спорту, з огляду на те, що скоро відбудеться олімпіада. До нас надходили пропозиції від різних структур.

Особливо хотілось би зазначити позицію Президента, який звертався з пропозицією залишити окремо комітет з питань молоді та спорту. І обговорюючи це питання сьогодні та вчора, ми погодилися з предметів відання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виокремити окремий комітет, який буде називатись "Комітет з питань молоді та спорту", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна провести Олімпійські ігри.

Також УНН повідомляв, що сьогодні на засіданні підготовчої депутатської групи визначились щодо кількості та назв комітетів Ради. 

Українські Національні Новини

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