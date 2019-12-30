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Зеленський оприлюднив відеоролик про "великий обмін"

Київ • УНН

 • 15719 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеоролик про зустріч звільнених з полону в ОРДЛО українців. Відео Глава держави оприлюднив у Twitter, передає УНН.

"Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість", - підписав відео Президент.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб.

У межах великого обміну звільнили 12 українських військових.

Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість. pic.twitter.com/rhr3glq0cS

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2019

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