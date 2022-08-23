Зеленський оголосив про заснування нового дипломатично-безпекового формату «Київська ініціатива»
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський оголосив про заснування нового дипломатично-безпекового формату «Київська ініціатива». Про це інформує УНН.
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За словами Президента, у роботі дипломатично-безпекового формату вже беруть участь європейські сусіди України: Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії.
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«Поступово залучимо й інші країни. У форматі «Київської ініціативи» робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дасть нам змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку», — сказав Зеленський.
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