Зеленський оголосив про заснування нового дипломатично-безпекового формату «Київська ініціатива»

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За словами Президента, у роботі дипломатично-безпекового формату вже беруть участь європейські сусіди України: Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, держави Балтії.

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«Поступово залучимо й інші країни. У форматі «Київської ініціативи» робота відбувається на рівні зовнішньополітичних радників глав держав. З боку України – це Андрій Сибіга, Андрій Єрмак. І цей формат дасть нам змогу посилити взаємодію в регіоні, спільний захист наших інтересів, передусім безпекових. Це дуже перспективна лінія нашої роботи на євроатлантичному напрямку», — сказав Зеленський.

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