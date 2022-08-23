Зеленский объявил об учреждении нового дипломатично-безопасного формата «Киевская инициатива»

Детали

По словам Президента, в работе дипломатично-безопасного формата уже принимают участие европейские соседи Украины: Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, государства Балтии.

Цитата

«Постепенно привлекаем и другие страны. В формате «Киевской инициативы» работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав государств. Со стороны Украины – это Андрей Сибига, Андрей Ермак. И этот формат позволит нам усилить взаимодействие в регионе, общую защиту наших интересов, прежде всего безопасных. Это очень перспективная линия нашей работы на евроатлантическом направлении», — сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский рассказал о работе специального форума ветеранов.