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Зеленський обіцяє виправити ситуацію з різним рівнем зарплат лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні необхідно виправляти несправедливу ситуацію з різним рівнем заробітних плат серед лікарів різних ланок медицини. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Полтавської області, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Зеленський обіцяє виправити ситуацію з різним рівнем зарплат лікарів

"Що стосується бідності. перш за все питання до заробітних плат, до медичної реформи, яка, ми знаємо, частково має плюси, а частково – великі мінуси через ту нерівність заробітних плат медиків різних ланок – "первинки" та інших лікарів. Існує велика різниця, несправедлива, нечесна. Так не буде – такі речі ми будемо виправляти", – сказав Глава держави.

Також він повідомив, що уряд незабаром має представити план збереження районних лікарень та надання медичних послуг у сільській місцевості.

"Ми чекаємо від міністра охорони здоров’я, від Прем’єр-міністра України цієї презентації, де будуть збережені лікарні. А там, де їх немає, буде дуже швидко побудована інфраструктура, щоб людина з маленького села змогла потрапити в найкоротший термін до опорної лікарні. Якщо це далеко, то на місці повинна бути лікарня того чи іншого рівня. Я впевнений, що найближчим часом цю презентацію побачимо ми, в Офісі Президента, а потім уже суспільство теж її побачить і розгляне", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що під час робочих поїздок регіонами України часто дізнається інформацію про ті чи інші психіатричні лікарні та тубдиспансери, які планувалося закрити в межах медичної реформи, і доводиться в «ручному режимі» втручатися, щоб не допустити закриття таких важливих медзакладів.

"Тому ми поправимо цю медичну реформу – це має зробити МОЗ – і виправимо таку фінансову несправедливість та інші речі", – додав він.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Президент заявив, що замінити "живу" школу на школу онлайн неможливо, проте в Україні готові до такого формату, якщо буде значна хвиля COVID-19.

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