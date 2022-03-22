Зеленський обговорив з Трюдо безпекові гарантії для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. Сторони обговорили зокрема мирний процес та важливість дієвих безпекових гарантій для України, повідомив Глава української держави в своєму Twitter, пише УНН.
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“Провів перемовини з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для України. Лідерство Канади у підтримці України важливе”, - написав Президент.
Нагадаємо
Україна вимагає у західних партнерів гарантій безпеки для держави – надійніших за Будапештський меморандум.
Зеленський в інтерв'ю Суспільному цього тижня сказав, що існують країни-члени НАТО, які готові бути гарантами безпеки України.