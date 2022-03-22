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Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 95676 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Стороны обсудили в частности мирный процесс и важность действенных гарантий безопасности для Украины, сообщил Глава украинского государства в своем Twitter, пишет УНН.

Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Цитата

“Провел переговоры с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах Россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, прежде всего в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно”, - написал Президент.

Напомним

Украина требует у западных партнеров гарантий безопасности для государства - более надежных чем Будапештский меморандум.

Зеленский в интервью на этой неделе сказал, что существуют страны-члены НАТО, которые готовы быть гарантами безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

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