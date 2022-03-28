Зеленський обговорив з президентом Азербайджану негайну потребу в "зелених коридорах"

Цитата

"Провів переговори з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - написав Зеленський.

Доповнення

Російські окупанти минулої ночі продовжили обстріли Чернігівської області. Зокрема, під обстріли потрапив Чернігів та Ніжин.