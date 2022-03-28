Зеленский обсудил с президентом Азербайджана немедленную потребность в "зеленых коридорах"

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"Провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - написал Зеленский.

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Российские оккупанты минувшей ночью продолжили обстрелы Черниговской области. В частности, под обстрелы попал Чернигов и Нежин.