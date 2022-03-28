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Зеленский обсудил с президентом Азербайджана немедленную потребность в "зеленых коридорах"

Киев • УНН

 • 73570 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили немедленную потребность в "зеленых коридорах" в Украине. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.

Зеленский обсудил с президентом Азербайджана немедленную потребность в "зеленых коридорах"

Цитата

"Провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Проинформировал о новых ударах по мирному населению. Обсудили немедленную потребность в зеленых коридорах. Поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность обеспечить горючим для посевной", - написал Зеленский.

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