Зеленський обговорив з прем’єром Чехії посилення санкцій проти рф та оборонну співпрацю

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“Наші сьогоднішні переговори з паном прем’єр-міністром були, як завжди, змістовними, корисними для обох наших народів. Звичайно, ми обговорили оборонну співпрацю, та будемо її нарощувати.

Сьогодні ми скоординували кроки у тому, що стосується посилення санкцій проти російської федерації за терор і притягнення до відповідальності. Тобто, створення трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування усіх завданих російською війною збитків за рахунок російських активів”, – заявив Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що лідери окремо зупинилися на питаннях посилення протиповітряного і протиракетного захисту, а також захисту від дронів, які росія придбала у своїх спільників в Ірані.

“Коли ми разом з нашими партнерами забезпечимо захист українського неба на 100% – це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить росію значної частини її ескалаційних можливостей”, – зазначив Президент.

Сторони також обговорили залучення Чехії до підготовки українських військових та проектів по будівництву та ремонту військової техніки.

“Дуже детально говорили сьогодні про відбудову нашої держави та наші потреби у ліквідації наслідків російського терору. Ми цінуємо схвалення урядової програми Чехії щодо відновлення нашої країни, а також готовність Чехії взяти патронат над Дніпропетровською областю. І я дякую Чехії за готовність працювати вже для відновлення дуже конкретних об’єктів, зруйнованих чи пошкоджених російськими терористами”, – сказав Голова Держави.

Окрім цього, лідери обговорили увесь спектр нашої взаємодії в рамках Європейського Союзу.

“Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про виділення європейської макрофінансової допомоги для нашої держави, а також за реальне сприяння нашому процесу євроінтеграції”, – резюмував Зеленський.

Доповнення

Під час зустрічі в Києві Президент Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.