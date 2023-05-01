Зеленський обговорив з новим прем'єром Нової Зеландії співпрацю в обороні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з новим прем‘єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом подальшу співпрацю в обороні та необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України, передає УНН.
Цитата
«Провів телефонну розмову з Прем‘єр-міністром Нової Зеландії Крісом Гіпкінсом. Подякував за участь Нової Зеландії у підготовці наших військових. Розраховуємо на її продовження, а також на подальшу співпрацю в обороні та гуманітарці. Обговорили необхідність подальшої консолідації країн Тихоокеанського регіону щодо підтримки України», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Нова Зеландія оголосила про продовження "спеціальної української візи" до середини березня 2024 року.