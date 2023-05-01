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Зеленский обсудил с новым премьером Новой Зеландии сотрудничество в обороне

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с новым премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом дальнейшее сотрудничество в обороне и необходимость дальнейшей консолидации стран Тихоокеанского региона по поддержке Украины, передает УНН.

Цитата

«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Новой Зеландии Крисом Хипкинсом. Поблагодарил за участие Новой Зеландии в подготовке наших военных. Рассчитываем на его продолжение, а также на дальнейшее сотрудничество в обороне и гуманитарке. Обсудили необходимость дальнейшей консолидации стран Тихоокеанского региона по поддержке Украины», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Новая Зеландия объявила о продлении "специальной украинской визы" до середины марта 2024 года.

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