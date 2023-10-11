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Зеленський обговорив з міністром оборони США Остіном посилення ППО напередодні зими

Зеленський обговорив з міністром оборони США Остіном посилення ППО напередодні зими

Київ • УНН

 • 347077 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойд Остіном. Обговорили потреби українського війська та важливість посилення систем протиповітряної оборони напередодні зимового періоду, пише УНН.

Цитата

«Змістовна зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Обговорили нагальні потреби української армії та важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду. Дякую за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку США», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

У Брюсселі відбулось 16-е засідання Контактної групи з питань оборони України під керівництвом США. Вперше участь у зустрічі офлайн взяв президент України Володимир Зеленський.

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