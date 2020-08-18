Зеленський обговорив з керівництвом ЄБРР антикорупційну програму в Укравтодорі

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з в. о. президента ЄБРР Юргеном Рігтерінком. Співрозмовники обговорили підготовку реалізації нового спільного проекту між Україною та ЄБРР, а також дали оцінку процесу впровадження проектів, що тривають", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відзначив позитивні результати двосторонньої співпраці, зокрема, підписання кредитної угоди між АТ "Укргазвидобування", Міністерством фінансів та ЄБРР на 52 млн євро. Також він наголосив на пріоритетності проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі" на загальну суму 900 млн

"Під час телефонної розмови сторони також домовилися про підготовку Меморандуму між Україною та ЄБРР щодо впровадження низки антикорупційних заходів у державних компаніях, які реалізують спільні з банком проекти. Зокрема, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) стане першим органом влади, у якому буде розроблено та реалізовано комплексну програму, спрямовану на підвищення якості та прозорості управління проектами. Перемовини щодо старту цього пілотного проекту тривали з квітня 2020 року", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, польський суд залишив під вартою колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, якого підозрюють у корупції, керівництві організованою злочинною групою і відмиванні грошей.