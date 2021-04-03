Зеленський невдовзі підпише указ про вакцинацію населення - Данілов

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"Відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони (2 квітня – ред. ), і одним з ключових питань, які розглядалися, перш за все, я б хотів звернути увагу, що розглядалося питання про вакцинацію. У нас дуже складна ситуація з розповсюдженням COVID-19. Найближчим часом буде указ Президента, який відобразить рішення РНБО, що стосується вакцинації нашого населення", - розповів Данілов.

Доповнення

За добу 2 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 18 814 людей, загалом щеплено 286 647 людей.

Політолог заявив, що дезінформація та політичні маніпуляції ускладнюють процес вакцинації проти COVID-19 в Україні.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.