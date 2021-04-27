Зеленський не зможе виконати обіцянку жителям Дніпра - побудувати "злітку" для нового аеропорту

Через місяць після попередньої публікації ситуація на державному будмайданчику так і не змінилася.

"Ми трохи збожеволіли на темі аеропорту і нам дуже хочеться побачити, як на будівельному майданчику товпиться техніка, люди снують туди-сюди, а злітка і термінал ростуть, як на дріжджах. Але поки картинка не радує", - пишуть журналісти і призводять новий фоторепортаж, в якому зафіксована ту ж ситуацію, що і місяцем раніше: кілька одиниць старої техніки посеред величезного пустиря - це явно не ознака активного будівництва.

"Знайдіть 10 відмінностей!" - сумно жартують журналісти в Дніпрі, порівнюючи свіжий фоторепортаж і зйомки місячної давності.

На місці цього зеленого поля зі стовпчиками вже повинен знаходитися перон майбутнього міжнародного аеропорту "Дніпро". Але, як свідчить фотохроніка міських ЗМІ, навіть натяку на нього немає.

Як відомо, будівництво аеропорту розділене на дві частини в рамках державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу, яка належить державі в якості стратегічного об'єкта, фінансує держбюджет, але навіть видимості будівництва не може створити обраний державою ж підрядник "Альтіс-Констракшн". Інша частина майбутнього аеропорту - пасажирський термінал аеровокзального комплексу, який будує група DCH за гроші її президента, приватного інвестора проекту Олександра Ярославського.

На приватній половині будівництва робота кипить: "Приватний інвестор уже провів тимчасові мережі енергопостачання, встановив офіс і підсобні приміщення, облаштував тимчасові дороги і зробив замовлення на виготовлення паль", - пишуть місцеві журналісти, а заодно відзначають, що саме будівництво Ярославського київські чиновники демонструють в як відео- та фото-докази, що держава займається будівництвом своєї частини майбутнього аеропорту в Дніпрі.

Автори вказують, що держава вже зірвала всі терміни реалізації своєї частини проекту з будівництва нового аеропорту в Дніпрі, який городянам президент Володимир Зеленський обіцяв до 2023 року.

"Перший тендер на рекультивацію на 1,3 млн грн в середині квітня скасували, - нагадують представники громадського медіаконтролю графік робіт "на державній половині" майбутнього аеропорту. - Після цього оголосили другий конкурс, за яким аукціон повинен пройти 29 квітня, а роботу повинні здати 30 квітня. Судячи з усього, переможець вже відомий і під нього просто проводять торги".

Тим часом, глава Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков в інтерв'ю виданню "Україна молода" обіцяв буквально наступне: "У другій половині квітня вже заплановані грунтові роботи. А в травні, за графіком, - бетонні роботи".

Але реальність на будівництві повністю суперечить "віртуальній картинці", яку намагаються створити столичні чиновники. А початок роботи нового аеропорту, як обіцяв дніпрянам президент Володимир Зеленський, швидше за все, буде зірвано: "Як в 2023 році в Києві будуть пояснювати відсутність аеропорту в Дніпрі, якщо з термінами не склалося?" - закінчують журналісти риторичним питанням своє розслідування.